Nueva línea del Teleférico de Santiago: Así puedes subir gratis al recorrido

20 mar. 2026 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Teleférico de Santiago inauguró nuevo recorrido en la capital y anunció que, por tiempo limitado, hay una manera de subir gratis y poder disfrutar de las vistas que ofrece el panorama turístico.

La Línea Pío Nono se estrenó hace poco menos de un mes y se encuentra en un 100% de operación, dando la opción de que los pasajeros disfruten de un recorrido de 7 minutos en el Parque Metropolitano.

¿Cómo se puede subir gratis?

Desde Teleférico de Santiago detallaron que el beneficio (que está en marcha blanca) se puede obtener de manera presencial en la estación, específicamente en las boleterías del lugar.

Al llegar a Pío Nono 450, se debe escanear un código QR. Al hacerlo, se redirigirá al usuario a una página web con una breve encuesta de satisfacción. Al completarla, recibirás el ticket.

La vigencia del beneficio es durante todo el mes de marzo, pero se espera que se extienda para el mes de abril. El horario de atención es de martes a domingo de 10:00 a 19:45 horas y puedes bajar en dos estaciones diferentes: en el Zoológico y en Manuel Foster.