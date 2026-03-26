"No puedo prometer que la tarifa no va a cambiar": Ministro Quiroz no descarta alza de precio del transporte público en regiones

26 mar. 2026 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

En el Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó el escenario del transporte público en regiones, en medio del impacto que han tenido las alzas del precio de las bencinas.

En su intervención ante la comisión de Hacienda del Senado, la autoridad reconoció que no es posible asegurar que las tarifas se mantengan sin cambios hasta diciembre fuera de la Región Metropolitana.

¿Qué dijo Quiroz?

Durante su exposición, el ministro explicó que la estructura del sistema de transporte en Santiago permite un mayor control de tarifas, a diferencia de lo que ocurre en regiones.

En ese contexto, señaló que “tengo que ser extremadamente franco en esta materia: a diferencia de la Región Metropolitana, donde existe el Transantiago y por lo tanto existe un sistema integrado que puede permitir controlar la tarifa, la realidad en regiones es atomizada, son distintas líneas, algunas son interprovinciales, entonces depende ahí de la gestión de cada región que escapa a las competencias y a la autoridad de este Ministerio”.

El titular de Hacienda también se refirió a la posibilidad de que los recursos destinados al transporte en la capital se distribuyan hacia otras zonas del país. En esa línea, indicó que “por lo tanto, yo puedo plantear que cada peso que entre a Santiago también vaya a regiones en las proporciones que normalmente se distribuyen”.

"No puedo prometer que la tarifa no va a cambiar"

Ante el escenario planteado, el ministro detalló que ya inició gestiones para abordar la situación junto a otras autoridades.

“Me reuní con mi equipo para encargarles precisamente que tengamos una reunión con el Ministro de Transportes para que eso se asegure que ocurra, pero escapa a... no puedo prometer que la tarifa en provincias o en regiones no va a cambiar porque no tengo cómo yo asegurar eso”, afirmó.

¿Y en Santiago?

En contraste, el secretario de Estado sí entregó una certeza respecto a lo que ocurrirá en la capital, donde el sistema integrado permite un manejo distinto de los precios.

“Sí tengo cómo asegurar que en Santiago, en el Transantiago, no cambie”, sostuvo durante la sesión.

Cabe recordar que tras el alza del combustible, el Gobierno anunció el congelamiento de las tarifas para el transporte público en la Región Metropolitana.

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