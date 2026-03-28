Día del Joven Combatiente: Revisa los desvíos de buses de Red Movilidad en diferentes puntos de Santiago

28 mar. 2026 - 22:28 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo se desarrollará una nueva versión del Día del Joven Combatiente, jornada en la cual se conmemora el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo a manos de agentes de la dictadura el día 29 de marzo de 1985.

La fecha se instauró como un momento de reflexión y movilización por las violaciones de los Derechos Humanos durante el régimen de Augusto Pinochet; sin embargo, muchas veces termina en enfrentamientos violentos entre manifestantes y las policías.

Desvíos del transporte público en Santiago

Teniendo en cuenta estos incidentes, Red Movilidad instauró desde la noche de este sábado una serie de desvíos preventivos de los buses del transporte público en diferentes comunas de Santiago.

Estos son los desvíos de buses vigentes esta noche:

Pedro Aguirre Cerda : Av. Departamental entre Clotario Blest y Club Hípico.

: Av. Departamental entre Clotario Blest y Club Hípico. Peñalolén : Eje Grecia entre Diagonal Las Torres y Vespucio.

: Eje Grecia entre Diagonal Las Torres y Vespucio. Villa Francia : Entre Las Torres y Con Con.

: Entre Las Torres y Con Con. Cerro Navia : En Mapocho con Huelén, La Estrella, J.J. Pérez y Salvador Gutierrez.

: En Mapocho con Huelén, La Estrella, J.J. Pérez y Salvador Gutierrez. Pudahuel: La Estrella, entre Claudio Arrau y Los Mares; Laguna Sur, entre Vespucio y Teniente Cruz.

Desvíos en Villa Francia

Una de las zonas más conflictivas de la capital es el sector de Villa Francia, en Estación Central, ya que allí es donde fueron asesinados los hermanos Vergara Toledo.

A raíz de esto, Red Movilidad detalló los desvíos implementados para los servicios 506, 506v, 506e y 509, que transitan por el eje 5 de Abril en su recorrido habitual (RH).

Recorridos 506-506v-506e

Ida : Las Parcelas-Aeropuerto-RH.

: Las Parcelas-Aeropuerto-RH. Regreso: Aeropuerto-Las Parcelas-RH.

Recorrido 509

Ida : Simón Bolivar-Las Torres-Las Parcelas-Aeropuerto-RH.

: Simón Bolivar-Las Torres-Las Parcelas-Aeropuerto-RH. Regreso: Aeropuerto-Las Parcelas-Las Torres-RH.

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