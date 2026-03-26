Jóvenes evaden torniquetes del Metro en medio de manifestaciones

26 mar. 2026 - 12:26 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este jueves, una evasión masiva del pago del pasaje se vivió en el Metro de Santiago en medio de manifestaciones.

Cabe señalar que durante la jornada se han registrado protestas en algunos puntos de la capital, generando desvíos de tránsito. Además, Metro debió cerrar algunos accesos de cuatro estaciones de la Línea 1.

La evasión en el Metro

De acuerdo a videos captados del momento, en la estación Quinta Normal un grupo de jovenes ingresó a las instalaciones del tren subterráneo y pasaron al andén sin hacer uso de su tarjeta Bip o de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

Cabe señalar que esto ocurre luego de que el precio de las bencinas se disparara, tal como lo anunció el gobierno al ampararse en una clausula del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

Accesos cerrados en Metro y desvíos de tránsito

Metro señaló en sus redes sociales: "informamos que los accesos norte de Santa Lucía, Universidad Católica, Universidad de Chile y La Moneda L1 se encuentran cerrados de manera preventiva".

Además, el tránsito permanece suspendido en Compañía, entre Avenida Manuel Rodríguez y Bandera, debido a personas que están en la calzada frente a los tribunales de Justicia.

Más temprano, en San Diego el tránsito fue desviado al norte por Ñuble al oriente, ya que un grupo bloqueaba la vía frente al Liceo Barros Borgoño.

A eso de las 10:56, Teatinos al sur fue desviada en Huérfanos al ponientes, mientras que Agustian al Oriente por Amunategui al norte.

La misma medida se aplicó en Santa Rosa al norte, que fue desviada por Santa Isabel al oriente, sumado al desvío preventivi en la Alameda al poniente poc Mac Iver.