Tras 48 años de servicio: La emotiva despedida de Metro a conductor que formó a más de 1.000 trabajadores

31 mar. 2026 - 14:21 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago dedicó una emotiva despedida a Sergio Silva, quien trabajó durante 48 años en la institución, primero como conductor y luego como instructor de más de 1.000 personas.

A través de un video de despedida, la empresa estatal decidió homenajear a uno de sus funcionarios más antiguos, quien "cierra un ciclo dejando una huella que difícilmente se borra", escribieron.

"Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa"

En el video, el ahora exfuncionario apareció apagando las luces de la oficina, en señal de despedida, para luego hacer su último viaje en tren mientras una voz le dedicaba emocionantes palabras.

Finalmente, Sergio caminó por un pasillo rodeado de sus compañeros de trabajo, que se largaron un gran aplauso de despedida.

"Hoy despedimos a un grande de Metro. Comenzó como conductor cuando solo existía L1 y, con los años, asumió distintos desafíos hasta llegar a instructor de capacitación, formando a cerca de 1.000 personas", publicó Metro.

Además, destacaron que "fue parte del equipo que gestionó la llegada de los trenes NS07 y sus procesos de capacitación. A lo largo de su trayectoria, también fue presidente y fundador del Sindicato 2. Gracias, Sergio, por tu entrega y conocimiento. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa", cerraron.