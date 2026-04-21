Donald Trump rechaza alargar tregua y dice que Irán "no tiene más remedio" que negociar

21 abr. 2026 - 11:54 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó este martes extender el alto el fuego de dos semanas pactado con Irán y que expira en cuestión de horas.

En cambio, espera lograr un "gran acuerdo" con Teherán, asegurando que las autoridades iraníes "no tienen más remedio" que negociar y llegar a un "gran acuerdo" con Washington.

Todo sobre Mundo

¿Cuál fue la respuesta de Irán?

A esta hora reina la incertidumbre después de que Teherán haya rechazado negociar bajo presiones. Pese a esto, en declaraciones a la cadena CNBC, Trump ha declarado que confía en que las delegaciones de Estados Unidos e Irán se encontrarán en Pakistán.

"Como dije hace dos días, cuando dijeron que no los enviarían, dije que los enviarían. No tienen otra elección que enviarlos. Creo que vamos a terminar con un gran acuerdo", ha asegurado el mandatario norteamericano.

Negociaciones en suspenso: ¿Cuál es el siguiente paso de Trump?

Trump ha dejado de lado la opción de ampliar el alto el fuego que entró en vigor el pasado 8 de abril, alegando que no habrá tiempo para negociar esta cuestión cuando las partes lleguen a Islamabad, justo al límite de la tregua.

A pesar de esto, ha reiterado su optimismo con lograr un "gran acuerdo", a la luz de que los interlocutores iraníes son "mucho más racionales" que sus predecesores, eliminados en su mayoría en la ofensiva lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero. "Es un cambio de régimen, lo llames como lo llames", ha indicado.

De todos modos, el jefe de la Casa Blanca ha vuelto a combinar los mensajes sobre la vía diplomática con las amenazas militares a Irán, asegurando que el Ejército estadounidense puede retomar los ataques y golpear infraestructuras en Irán.

"No es mi elección y también les perjudicará a ellos. En el ámbito militar", ha indicado, para reiterar que espera próximos "bombardeos" sobre Irán. "Creo que es una mejor actitud con la que entrar, pero estamos listos para actuar. Quiero decir, el Ejército está deseando entrar en acción", ha señalado.

Este mensaje llega en plena incertidumbre sobre una nueva ronda de contactos en Islamabad, ciudad de Pakistán, después de que Teherán no haya confirmado por ahora si estará presente y denunciar violaciones por parte de Washington del alto el fuego.

Todo sobre Mundo