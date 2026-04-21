El regreso de la bestia: Estados Unidos saca del "limbo" a su avión más letal para aplastar drones de última generación

21 abr. 2026 - 16:50 hrs.

La Marina de Estados Unidos reactivó su programa F/A-XX para desarrollar un caza furtivo tripulado de sexta generación. El almirante Daryl Caudle anunció que el contrato definitivo se adjudicará en agosto, poniendo fin a meses de incertidumbre que habían paralizado el proyecto desde 2025, según reporta The War Zone.

El programa estuvo congelado porque el Pentágono dudaba de que una sola empresa pudiera fabricar simultáneamente el caza naval y el F-47 de la Fuerza Aérea, una presión logística que llevó a suspender presupuestos. Fue el Congreso el que desbloqueó la situación al inyectar 1.690 millones de dólares a través de la One Big Beautiful Bill Act y proyectos de ley de gastos, permitiendo que la Marina retomara el calendario.

Lockheed Martin quedó fuera de la competencia. Las dos empresas que permanecen en carrera son Boeing y Northrop Grumman, cuyos equipos trabajan en diseños aerodinámicos que aún no se han hecho públicos. La ganadora liderará el desarrollo de un avión táctico diseñado para operar desde portaaviones.

Para el ejercicio presupuestario de 2027, la Marina solicita 140 millones de dólares adicionales del presupuesto de defensa de 1,5 billones. La cifra es modesta comparada con los 5.000 millones asignados al programa F-47 de la Fuerza Aérea, lo que refleja la diferencia de escala entre ambos proyectos.

Northrop Grumman

¿Por qué la Marina necesita un nuevo caza?

El almirante Caudle ha señalado que la flota actual envejece y muestra vulnerabilidades frente a las amenazas modernas. Actores no estatales y países como Irán disponen de sistemas antiaéreos de bajo costo capaces de derribar aviones convencionales, lo que reduce el margen de seguridad de los portaaviones estadounidenses en zonas de conflicto.

La velocidad supersónica y la furtividad del F/A-XX apuntan a compensar esa brecha. El avión también está diseñado para operar junto al dron reabastecedor MQ-25 Stingray de Boeing, que alcanzará su capacidad operativa inicial este año, ampliando el alcance de ataque sin acercar los portaaviones a zonas de peligro.

Foto: Boeing

Con el contrato previsto para agosto y el financiamiento asegurado, el F/A-XX pasa de programa en riesgo a prioridad confirmada. Lo que queda por definir es qué empresa —Boeing o Northrop Grumman— construirá el avión de combate naval más avanzado que haya desarrollado Estados Unidos.

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