El terror de los océanos: nuevo barco "fantasma" de Estados Unidos dispara misiles a velocidad récord y carga hasta 10.000 libras

21 abr. 2026 - 13:05 hrs.

Estados Unidos incorpora a su arsenal el Comet, un buque no tripulado de 13 metros desarrollado por BlackSea Technologies que puede alcanzar los 80 kilómetros por hora en mar abierto y transportar hasta 10.000 libras de carga. El dron ya realiza pruebas de combate supervisadas por altos mandos del Pentágono, según reporta Interesting Engineering.

Lo que distingue al Comet no es solo su velocidad sino su versatilidad. Construido en aluminio con motores Volvo D6, el casco tiene un diseño modular que permite reconfigurarlo según el tipo de misión: puede llevar suministros a zonas de alto riesgo, ejecutar tareas de guerra antisubmarina, realizar vigilancia electrónica o encargarse de la eliminación de minas explosivas, todo de forma autónoma. BlackSea Technologies tomó como base un diseño de casco con 20 años de historial operativo y lo adaptó para el combate moderno.

El sistema de armamento incluye un lanzamisiles de doble riel con interceptores listos para disparar de inmediato. Un sensor electroóptico montado en la proa guía cada proyectil, lo que le permite al Comet derribar drones, helicópteros y aeronaves enemigas que operen a baja altura.

La empresa afirma haber fabricado el prototipo en un mes, aunque no detalla el punto de partida de ese plazo ni si el diseño partió desde cero o se basó en plataformas existentes.

BlackSea Technologies

¿Por qué es importante su desarrollo?

La lógica detrás del Comet es reducir la exposición de tripulaciones en misiones de alto riesgo. Al delegar el contacto directo con fuerzas enemigas a sistemas autónomos, las flotas tripuladas pueden operar a mayor distancia y con menor exposición al fuego enemigo.

El Comet también puede escoltar embarcaciones de gran valor o patrullar fronteras marítimas de forma continua, sin los límites que impone la fatiga de una tripulación humana. Su bajo costo de producción y la facilidad de reparación son factores que, según BlackSea Technologies, lo hacen escalable para un despliegue masivo.

Foto: BlackSea Technologies

El Comet se suma a una tendencia creciente en las marinas occidentales de incorporar sistemas no tripulados para reducir costos y riesgos humanos en zonas de conflicto. Si las pruebas del Pentágono confirman su desempeño, podría convertirse en una pieza habitual de las operaciones navales estadounidenses en los próximos años.

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