Alerta en California: polémico veto a los fuegos artificiales elimina la celebración del 4 de julio por primera vez en 15 años

21 abr. 2026 - 11:05 hrs.

Por primera vez en 15 años, la tradicional celebración del 4 de julio en Long Beach, conocida como “Big Bang on the Bay”, enfrenta un quiebre en su historia: la ausencia de su característico espectáculo de fuegos artificiales tras la negativa de la Comisión Costera de California a otorgar el permiso necesario.

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¿Por qué se tomó esta decisión?

El organismo estatal rechazó la propuesta por preocupaciones ambientales, argumentando que los fuegos artificiales pueden afectar el ecosistema marino.

Desde el año pasado, ya había sugerido sustituirlos por un espectáculo de drones, una alternativa considerada más amigable con el medio ambiente, pero los organizadores no están a favor.

Argumentan que el cambio no solo altera la esencia del evento, sino que también incrementa significativamente los costos, pasando de unos 40.000 dólares a cerca de 200.000.

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El debate entre organizadores y autoridades

John Morris, empresario local y uno de los principales organizadores, defendió el uso de pirotecnia asegurando que durante una década se han realizado pruebas sin evidencias de contaminación ni daños a la fauna.

A pesar de su apelación y del respaldo de líderes locales como la concejal Kristina Duggan, la decisión fue ratificada.

Más allá del espectáculo, el evento tiene un fuerte impacto comunitario y económico. Cada año atrae a miles de personas y genera donaciones que benefician a organizaciones sin fines de lucro en Long Beach.

Grupos como el Belmont Shore Rugby Club dependen en gran medida de esta celebración para financiar programas sociales, becas e iniciativas de desarrollo laboral.

Ante este escenario, algunos líderes comunitarios plantean la necesidad de reinventar la celebración para no perder una tradición tan arraigada: proponen buscar alternativas creativas que permitan mantener vivo el espíritu del 4 de julio, aunque sin el tradicional estrépito que durante años ha definido esta festividad.

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