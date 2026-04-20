Conocida cervecería valdiviana devuelve a la naturaleza el agua más limpia que cuando la utilizó

20 abr. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Cervecería Kunstmann ha puesto en marcha un modelo de gestión hídrica en sus instalaciones que permite procesar sus residuos industriales líquidos con estándares de limpieza superiores a los exigidos por la ley y a los presentes en el cauce natural de un río.

A través de una inversión de US$6 millones en una planta de tratamiento especializada, la empresa busca mitigar su impacto ambiental y proteger los ecosistemas fluviales de la zona.

La firma se ha enfocado durante ocho años en la eficiencia operacional. En ese sentido, la cervecería logró reducir a la mitad la cantidad de agua necesaria para producir un litro de cerveza, pasando de un consumo de seis litros a solo tres.

La meta de la compañía es alcanzar los 2,5 litros de agua por cada litro de producto, alineándose con estándares internacionales de la industria. Por ello, instalaron medidores automáticos en las líneas de envasado y calderas, además de sistemas para capturar el agua de enjuague y reutilizarla en procesos de enfriamiento.

Estas medidas se complementan con mejoras en la gestión energética, logrando bajar el consumo eléctrico de 16 a 11 kWh por hectolitro y la energía térmica de 230 a 120 MJ/hl.

Planta de producción cervecería Kunstmann

¿En qué consiste el nuevo modelo de gestión hídrica implementado por Kunstmann?

En un contexto de escasez hídrica y sobregiro ecológico, la empresa cervecera incorporó un sistema de tratamiento de riles que destaca por su capacidad para eliminar componentes orgánicos y nutrientes.

Según datos técnicos, la planta reduce el material orgánico a menos de 35 mg (aunque el límite permitido es de 300 mg), el fósforo a menos de 1 mg (en comparación con los 15 mg exigidos) y el nitrógeno a menos de 10 mg (frente a los 50 mg de la norma).

Adicionalmente, el complejo industrial cuenta con un humedal depurador artificial, el primero en la industria chilena. Esta infraestructura potencia la limpieza biológica del agua y favorece la biodiversidad local.

Etapas del proceso de limpieza del agua

El proceso tiene fases de ecualización, flotación de aire disuelto y reactores anaeróbicos y aeróbicos con bacterias especializadas importadas desde Europa, con la finalidad de que el agua tratada se devuelva a los cauces del río con niveles de pureza superiores a los del afluente receptor.

En cuanto a la gestión de residuos sólidos, la planta ha alcanzado un 100% de reciclabilidad, integrando sistemas logísticos que aseguran que todos los subproductos sean valorados bajo un esquema de economía circular.

“Siempre trabajamos pensando en eficiencia y calidad, y decidimos invertir para aumentar nuestro compromiso con el planeta. Hemos logrado que el equipo se enamore de la operación sostenible. Eso marca la diferencia para el planeta y para la comunidad", afirmó a La Tercera, Juan Esteban Fernández, gerente de Operaciones de la compañía.

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