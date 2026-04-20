Alerta en Estados Unidos por propagación de planta invasora: Tiene flores amarillas y hojas en forma de corazón

20 abr. 2026 - 10:36 hrs.

No hay que dejarse engañar por el vibrante color amarillo de la flor que tiene una planta, de fácil propagación, en Michigan; mucho menos por las hojas en forma de corazón. Si la tienes cerca debes saber que se trata de una planta invasora.

En el estado de Michigan, Estados Unidos, hay una alerta por la presencia de la popular planta, cuyo nombre es celidonia.

Cómo es la planta celidonia

La celidonia es descrita como “atractiva y fácil de cultivar”. Indican que las plantas crecen alrededor de 6 pulgadas (15,24 cms ) a 8 pulgadas (20,32 cms) pulgadas de alto desde la base (roseta).

Las flores amarillas tienen sépalos amarillos, que se asemejan a los pétalos.

Una planta que amenaza

La llaman también celidonia menor y la consideran “una maleza invasora que no aporta ningún beneficio a las personas ni al medio ambiente”, señala la Universidad Estatal de Oregón.

La planta, “de aspecto alegre”, como describe WTVB, supone una seria amenaza para los ecosistemas locales.

Explican desde la universidad citada que la celidonia menor forma rápidamente grandes áreas y desplaza a otras plantas del sotobosque.

Brota muy temprano en la primavera, crea una densa capa que compite con las flores silvestres autóctonas y las sofoca antes de que tengan la oportunidad de crecer, amplían en WTVB.

Alertan que la celidonia menor, en ocasiones, sale a relucir en intercambios y la ofrecen en ventas de plantas.

“No la compre”, advierte la Universidad, que resalta que la invasión de celidonia menor y las actividades de eliminación pueden dañar significativamente un sitio, lo que hace que queden pocas o ninguna planta deseable.

Foto: Pixabay/ jhenning

Qué hacer ante la celidonia

Esta planta es “particularmente difícil de controlar” , enfatizan en WTVB, “porque solo aparece durante un breve tiempo antes de morir y volver a enterrarse a mediados de junio, dejando que sus raíces y tubérculos se extiendan sin ser detectados”.

La detección precoz es importante en torno de la celidonia. Desde WTVB resaltan que las autoridades estatales instan a los ciudadanos a documentar e informar sobre cualquier avistamiento a través de la Red de Información sobre Especies Invasoras del Medio Oeste.

¿Qué pasa si no se toman medidas ante la invasora celidonia?

La celidonia menor se propaga rápidamente y ocupa áreas naturales degradando el hábitat, aseveran en la Universidad Estatal de Michigan.

La institución universitaria exhorta: “Esté atento a la celidonia menor en la propiedad que administra. Elimínela antes de que se convierta en un problema mayor”.

Todo sobre Mundo