Marina Real Neerlandesa estrena dron capaz de operar en medio de fuertes vientos y temperaturas bajo cero

18 abr. 2026 - 12:45 hrs.

La Marina Real Neerlandesa –o Armada Real de los Países Bajos- busca equipararse con los mejores cuerpos navales del mundo al estrenar “el dron de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y localización por excelencia para las Fuerzas Armadas” del planeta.

Ese es el dron V-BAT, de Shield AI, del que destacan “su capacidad para operar de forma fiable en estos entornos”.

La Marina Real Neerlandesa declaró, recientemente, como operativo el sistema de aeronave no tripulada V-BAT de Shield AI, luego de varias pruebas realizadas a bordo de buques en aguas de Noruega, reseñan en Indian Defence Review.

Al igual que la empresa Shield AI, este medio señala que el dron V-BAT puede operar “en entornos donde no hay acceso a redes de navegación ni a comunicaciones por satélite”.

Shield AI lo describe como “el único dron de la categoría Grupo 3 a Grupo 5” con experiencia operativa documentada en entornos donde tanto las señales GPS como las comunicaciones por radio han sido bloqueadas o interferidas.

Cómo es el dron V-BAT que estrena la Marina Real Neerlandesa

De momento, la Marina Real de los Países Bajos ha adquirido 12 unidades V-BAT.

El objetivo es ampliar el conocimiento del dominio marítimo mediante plataformas no tripuladas, recogen en Indian Defence Review.

Para entender el dron, te compartimos que el V-BAT es un UAS VTOL (Sistema Aéreo No Tripulado (UAS) que combina la capacidad de despegar y aterrizar verticalmente, VTOL - Vertical Take-Off and Landing).

Debido a su diseño con ventilador entubado, “puede ascender y descender verticalmente como un helicóptero y luego realizar el vuelo horizontal característico de un avión de ala fija, sin necesidad de pista, catapulta ni sistema de recuperación”.

Es un dron pequeño de clase I de la OTAN con diseño de ventilador entubado, ofrece más de 12 horas de autonomía y cuenta con un motor de combustible pesado, describen en Shield AI.dr

Puede operar en ambientes operativos exigentes, como escenarios con fuertes vientos, temperaturas bajo cero e interferencias geofísicas propias de entornos de altas latitudes, explican.

Soporte a operaciones del dron

Es una docena de drones adquiridas. Trascendió que ocho buques de la Marina Real Neerlandesa contarán con el equipo necesario para dar soporte a las operaciones del V-BAT.

Este dron está “diseñado, probado y desplegado” para el campo de batalla de la guerra electrónica.

Aseguran que su diseño de rotor cerrado con un solo motor permite el lanzamiento y la recuperación seguros y sin asistencia desde cubiertas de barcos, azoteas urbanas y entornos difíciles.

El dron V-BAT estará a la altura de las misiones que ejecuta la Marina Real de los Países Bajos, que abarcan desde el Ártico hasta el Caribe.

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