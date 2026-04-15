Nuevo tiroteo en escuela de Turquía: Al menos cuatro fallecidos y 20 heridos

15 abr. 2026 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo tiroteo al interior de una escuela de Turquía dejó este miércoles al menos cuatro fallecidos y 20 heridos, de acuerdo a lo informado por un funcionario local.

El hecho ocurre tan solo un día después de que un atacante hiriera a 16 personas en otro establecimiento educacional ubicado en la provincia de Sanliurfa y luego se suicidara.

Tres estudiantes y un profesor entre las víctimas

El nuevo tiroteo tuvo lugar en una escuela secundaria de la provincia de Kahramanmaras. Su gobernador, Mukerrem Unluer, declaró que un profesor y tres estudiantes murieron en el ataque.

"Un estudiante llegó a la escuela con armas que creemos pertenecían a su padre en su mochila. Entró en dos aulas y abrió fuego indiscriminadamente, causando heridos y muertos", dijo Unluer a los periodistas.

También confirmó que el agresor está entre los fallecidos.

Segundo ataque en dos días

Se trata del segundo ataque de este tipo en apenas dos días. El martes, un exalumno de secundaria hirió a 16 personas, diez de ellas estudiantes.

El agresor abrió fuego indiscriminadamente con una escopeta antes de suicidarse en un colegio del distrito de Siverek, en la provincia de Sanliurfa, al sureste de Turquía.

Además de los diez estudiantes, resultaron heridos cuatro profesores, un policía y un empleado del comedor, informó el Ministerio del Interior turco en un comunicado.