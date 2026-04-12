Viktor Orbán, el aliado europeo de Kast, reconoce la derrota electoral tras gobernar por 16 años en Hungría

12 abr. 2026 - 15:58 hrs.

¿Qué pasó?

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aliado europeo de derecha del Presidente de la República, José Antonio Kast, reconoció este domingo su derrota en las elecciones parlamentarias frente a su rival conservador, Peter Magyar, que prometió "un cambio del sistema".

Viktor Orbán reconoce la derrota electoral

"Los resultados de la elección, aunque no son definitivos aún, son claros y comprensibles; para nosotros, son dolorosos, pero inequívocos", dijo Orbán, quien ha dirigido el país del centro de Europa desde hace 16 años.

"No se nos ha confiado la responsabilidad y oportunidad de gobernar. Felicito al partido ganador", añadió el líder del partido Fidesz.

Magyar dijo que Orbán le concedió la victoria en las elecciones parlamentarias en una llamada: "Acaba de llamar para felicitarnos en nuestra victoria", escribió Magyar en redes sociales.

Según los datos de la Oficina Electoral, tras el escrutinio del 66,69% de las papeletas, el partido Tisza de Magyar puede atribuirse 137 de los 199 escaños de la Asamblea húngara, una supermayoría de dos tercios que le permite llevar a cabo reformas constitucionales.

El aliado europeo de José Antonio Kast

Orbán se convirtió en un nombre familiar en el ocaso del comunismo húngaro, en 1989, por su encendida retórica con la que exigía democracia y que las tropas soviéticas regresaran a casa.

Fue una de las estrellas de la "nueva" Europa, y accedió al cargo de diputado en la recién democratizada y optimista Hungría del año 1990.

Pero pronto se despojó de su imagen de liberal radical y comenzó a moldear el partido Fidesz, que cofundó, como una nueva fuerza de centroderecha, defensora de la familia y de los valores cristianos.

La apuesta dio frutos con creces y, al conectar con los electores más modestos, se convirtió en primer ministro en 1998 con apenas 35 años.

Su primer período en el cargo fue accidentado, lo que se tradujo en una humillante derrota frente a los socialistas en 2002 y de nuevo en 2006. Se recuperó en 2010, para entonces más maduro y más astuto.

Apoyado en una mayoría de dos tercios en el Parlamento, Orbán llevó a cabo una reforma de las instituciones del Estado húngaro e introdujo una nueva Constitución impregnada de valores conservadores.

Orbán es un aliado del Presidente José Antonio Kast, por lo que el mandatario chileno viajó en más de una ocasión a dicho país europeo para participar de foros conservadores en los que no escondió su admiración por el "modelo húngaro" en temas valóricos y de inmigración.

De hecho, durante su gira a Europa como Presidente Electo, Kast tuvo una de sus escalas en Hungría, en donde se reunió con Viktor Orbán y el presidente Tamás Sulyok.

"Mucho que aprender y compartir en materia de seguridad, inmigración ilegal y fortalecimiento de la familia", dijo el gobernante nacional al valorar dicho encuentro ocurrido en febrero de este año.

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