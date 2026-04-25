"Una noche memorable": Donald Trump tras ser evacuado por el Servicio Secreto de un evento en Washington

25 abr. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió esta noche a través de sus redes sociales al incidente por el que debió ser evacuado de una cena con la prensa acreditada de la Casa Blanca en un hotel de Washington.

"Una noche memorable en Washington D.C."

Luego de la evacuación y de que el Servicio Secreto confirmara que el presidente y la primera dama, Melania, estaban "a salvo", Trump utilizó su red Truth Social para referirse al incidente que calificó como "una noche memorable en Washington D.C.".

"El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido, y he recomendado que 'el espectáculo continúe', pero nos guiaremos completamente por las autoridades", añadió el mandatario.

Luego de esto, explicó que los cuerpos de seguridad "tomarán una decisión en breve" y que "independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado, y simplemente tendremos que repetirla".

Trump evacuado tras tiroteo en cena con la prensa

Según reportó la agencia de noticias AFP, en el salón en el que se llevaba a cabo la cena anual con la prensa de la Casa Blanca se escucharon "fuertes estallidos". Esto activó una rápida respuesta del Servicio Secreto para resguardar al presidente norteamericano.

En varias imágenes del momento se puede ver cuando equipos tácticos desenfundaron armas y tomaron posiciones en el escenario donde Trump había estado sentado antes de que lo evacuaran.

"El presidente y la primera dama están a salvo, al igual que todas las personas bajo protección", informó el Servicio Secreto tras el incidente.

Además, agregaron que una persona estaba bajo custodia y que el incidente tuvo lugar cerca de la zona principal de control de seguridad del evento.

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