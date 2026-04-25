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URGENTE: URGENTE: Evacuan a Trump de una cena con periodistas por disparos

Donald Trump publica video del momento del ataque por el que debió ser evacuado de una cena en Washington

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su red Truth Social un video en que muestra el momento en el que una persona se cuela en el evento del que debió ser evacuado en el Washington Hilton.

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Según se puede ver, el incidente se produce en la zona donde se realizaba el control de seguridad de la cena con la prensa, tal como informó previamente el Servicio Secreto tras poner a resguardo al mandatario y a su mujer Melania.

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En el breve registro, de tan solo 17 segundos, se ve a una persona que pasa corriendo frente a varios agentes, quienes desenfundan sus armas y siguen al atacante que pudo ser detenido.

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