Video muestra momento en que Donald Trump y J.D. Vance son bruscamente evacuados por ataque en Washington
Un video muestra el momento exacto en que personal del Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó al presidente Donald Trump y al vicepresidente J.D. Vance cuando se comenzaron a escuchar disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
El registro muestra a los escoltas tomando bruscamente a las autoridades para sacarlas del lugar, mientras se puede ver a policías armados haciendo ingreso para resguardar el recinto.
Funcionarios del Servicio Secreto de Estados Unidos lograron evacuar al presidente, la primera dama, al vicepresidente y al secretario de Estado Marco Rubio, mientras que el atacante fue detenido y un oficial resultó herido por un disparo, pero se encuentra en buenas condiciones de salud gracias a que portaba un chaleco antibalas.Ir a la siguiente nota
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