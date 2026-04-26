Video muestra momento en que Donald Trump y J.D. Vance son bruscamente evacuados por ataque en Washington

26 abr. 2026 - 00:03 hrs.

Un video muestra el momento exacto en que personal del Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó al presidente Donald Trump y al vicepresidente J.D. Vance cuando se comenzaron a escuchar disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

El registro muestra a los escoltas tomando bruscamente a las autoridades para sacarlas del lugar, mientras se puede ver a policías armados haciendo ingreso para resguardar el recinto.

Funcionarios del Servicio Secreto de Estados Unidos lograron evacuar al presidente, la primera dama, al vicepresidente y al secretario de Estado Marco Rubio, mientras que el atacante fue detenido y un oficial resultó herido por un disparo, pero se encuentra en buenas condiciones de salud gracias a que portaba un chaleco antibalas.

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