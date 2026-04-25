Salario de las tropas: La Casa Blanca propone un aumento del 7 % para militares de menor rango

25 abr. 2026 - 14:00 hrs.

El gobierno de los Estados Unidos presentó un gigantesco presupuesto nacional para mejorar las finanzas de los soldados, en el que la administración de Donald Trump incluye un aumento en los sueldos para miles de jóvenes en servicio activo.

Esta ambiciosa propuesta solicita 1,5 billones de dólares para el gasto en defensa del año fiscal 2027, que inicia el 1 de octubre de 2026, representando una subida de 44% respecto al presupuesto de 2026 y con el fin de brindarle mejores condiciones a las tropas.

¿Quiénes serán los militares beneficiarios del aumento de sueldo?

El documento oficial propone subir en un 7% el pago mensual para los efectivos en los rangos E-5 y menores (alistados subalternos), aunque también los oficiales intermedios reciben excelentes noticias económicas mediante esta ambiciosa propuesta.

El plan financiero establece un alza del 6% para rangos del E-6 al O-3, mientras que para los rangos O-4 y superiores habría un aumento del 5% sobre sus salarios actuales. Estas cifras superan el promedio tradicional de los aumentos, los cuales suelen oscilar entre el 3% y el 5% aproximadamente.

Foto: Freepik

De aprobarse este proyecto en el Congreso, las tropas recibirán su sueldo ajustado a partir del 1 de enero de 2027, superando el aumento del 3,8% del año fiscal 2026 y luego del inmenso ajuste del 14% entregado en el año fiscal 2025.

¿Por qué se planea subir el sueldo de militares de menor rango?

La iniciativa busca que los efectivos en grados menores tengan una mayor estabilidad económica, considerando que el 50% de los alistados (540.000 miembros activos aproximadamente) son de rangos E-4 y menores, según el reporte del Congreso en septiembre de 2025.

Asimismo, unos 378.000 efectivos ocupan los rangos E-5 y E-6 en todas las ramas actualmente, una cifra que llevó a la administración Trump a diseñar este fuerte incremento para incentivar la permanencia dentro del servicio.

Este proyecto forma parte del presupuesto de 1,1 billones de dólares que recibiría el Pentágono. Sin embargo, su paso por el Congreso podría provocar cierres de gobierno si llegara a haber estancamiento en las negociaciones, reseñó Military Times.

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