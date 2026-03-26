linchacos, shuriken y katanas: Aduanas entrega al Ejército armas marciales incautadas en procedimientos

26 mar. 2026 - 11:54 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de la aplicación de la Ley 18.356, que controla la práctica y uso de implementos de artes marciales, la Aduana Regional de Talcahuano, región de Biobío, concretó la entrega de decenas de armas e implementos al Ejército.

Las armas incautadas

En total, la Comandancia de Guarnición Ejército de Concepción recibió 91 armas y otros implementos, que fueron incautados por Aduanas en al menos 15 procedimientos realizados en las fronteras y puntos de control de las regiones del Biobío, Araucanía, Maule y Ñuble.

Entre las armas de artes marciales incautadas por los fiscalizadores aduaneros figuran linchacos (nunchakus), shuriken (estrella ninja), bastones retractiles, machetes, espadas, katanas, manoplas y cortaplumas, entre otros.

¿Qué dijo Aduanas?

"Dentro del trabajo de protección de las fronteras y del país, Aduana aplica una serie de normativas en coordinación con otras instituciones y servicios del Estado, para evitar que ingresen al país productos o mercancías que son controladas o ilegales", señaló la directora de la Aduana Regional de Talcahuano, Katherine Ampuero.

"En este caso, todo lo relacionado a las artes marciales tiene restricciones y nuestros fiscalizadores son los encargados de aplicarlas en las fronteras cuando corresponda", recalcó Ampuero, tras firmar el acta correspondiente junto al sargento segundo Milton Sandoval, de la Comandancia de Guarnición Ejército de Concepción.

La entrega realizada por Aduanas al Ejército es parte de la normativa vigente, que determina que este tipo de mercancías deben ser traspasadas a la autoridad competente para su disposición final o destrucción.