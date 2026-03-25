Reconocido colegio de Concepción pasará a ser particular pagado desde el próximo año escolar

25 mar. 2026 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

Los apoderados del Colegio de San Agustín de Concepción recibieron una compleja noticia, y es que el establecimiento anunció que desde el próximo año escolar pasará a ser particular pagado. La noticia la dieron a conocer a través de un comunicado.

La institución es particular subvencionada y, ante los problemas económicos que enfrentan, para ellos no era opción optar por la gratuidad y ser sostenidos completamente por el Estado, ya que consideran que eso arriesgaría la proyección de la institución a largo plazo.

"El aporte de la subvención escolar recibida se actualizó por debajo del incremento de los costos de funcionamiento del Colegio y además se ha limitado el tope máximo legal del copago o aporte de las familias, afectando negativamente la situación financiera del Colegio", dice el comunicado.

"Hemos tomado la decisión, no sin gran preocupación, de solicitar a la autoridad de educación el cambio de modalidad de financiamiento del Colegio, pasando de establecimiento subvencionado a establecimiento particular pagado a partir de marzo de 2027".

Colegio San Agustín de Concepción

Reacción de los padres y apoderados

Sobre la reacción de los padres, la mayoría manifiesta su desacuerdo y preocupación respecto a la medida anunciada por el colegio. Incluso en Facebook, se viralizó una publicación que asegura que el 90% de la comunidad escolar "está devastada porque no tienen los medios para pagar".

En ese mismo post, algunos apoderados del Colegio San Agustín de Concepción expresaron lo que implica para ellos este cambio en el sistema de financiamiento del establecimiento y muchos coinciden en que un gran número de estudiantes tendrá que continuar su formación académica en otra institución.

Colegio San Agustín de Concepción

¿Qué implica pasar de ser particular subvencionado a particular pagado?

La principal diferencia entre ambos sistemas de financiamiento, subvencionado y pagado, es que en el primero el Estado entrega un subsidio por cada estudiante y los apoderados pagaban una diferencia, mientras que en el segundo, los padres tendrán que cubrir el 100% del arancel.

Ahora bien, hay otros puntos importantes detrás de esta decisión. Al no tener la subvención del Estado, el colegio tiene la libertad de establecer sus precios y puede aplicar ciertos filtros como parte del proceso de admisión.

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