Masivo retiro de rucos en San Bernardo: Operativo interviene en 10 puntos y deja detenidos y decenas de animales rescatados

17 mar. 2026 - 11:46 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este martes, equipos municipales llegaron a distintos sectores de San Bernardo, Región Metropolitana, para realizar el retiro de rucos instalados en la vía pública.

La intervención se desarrolló en diez puntos de la comuna, con maquinaria y apoyo de Carabineros, dejando a personas detenidas.

Los puntos intervenidos

Uno de los primeros puntos intervenidos fue una plaza, donde existía una fila completa de estas instalaciones. En el lugar, se encontraron personas viviendo junto a perros, con la presencia de roedores, lo que obligó a desplegar equipos de control de plagas y clínicas veterinarias móviles para atender a los animales.

También se realizaron intervenciones en las cercanías del colegio Ignacio Carrera y en el sector del Hospital Parroquial.

En la intersección de Balmaceda con Martín Solís se encontró una estructura distinta a lo habitual: no solo era una instalación precaria, sino que incluía paredes de ladrillo, mobiliario y un espacio donde se comercializaban artículos de hogar y ropa a transeúntes.

En ese punto, los vecinos habían manifestado dificultades para circular, ya que el ruco ocupaba una vereda por donde incluso se encontraba un paradero del transporte público.

¿Qué dijo el municipio?

“Son más de diez puntos en la comuna que hoy día estamos abordando junto a Carabineros. Son 500 los que tenemos, pero hoy día decidimos abordar los diez que estaban generando más dificultad”, detalló el alcalde Cristopher White.

“De hecho, lo que acá pudimos detectar fue a un grupo de personas consumiendo droga y alcohol en el interior del ruco, que era lo que la comunidad nos había señalado”.

“En el primero que estuvimos, más de 17 perritos viviendo en situación de abuso y de abandono”.

Problemáticas asociadas

El alcalde expuso que “esto también arroja los problemas de fondo que hay, que tienen que ver con salud mental... Alrededor de esto hay mucho consumo, hay mucha droga, y también hay mucha justificación, de que en el fondo está bien estar en esta condición, pero eso no está bien, porque finalmente hay niñas, niños y personas mayores que están sufriendo robos, asaltos y violencia”.

“Hay una preocupación, pero también hago una llamada a la ministra de Desarrollo Social, que venga a San Bernardo, porque aquí hay un tema de fondo que no nos permite avanzar, que finalmente es cómo estas personas tienen un plan. Porque hoy día las sacamos, pero mañana van a estar libres y van a volver”.

Resultados del operativo

White detalló que “llevamos hasta ahora cinco puntos abordados, ocho camiones repletos de basura, cerca de 20 perritos retirados, cuatro personas detenidas. La verdad hemos limpiado puntos que eran insalubres”.

“El Hospital Parroquial es uno de los puntos que más nos comenta la comunidad... La verdad es que estos tipos son bastante violentos. Es una cosa inhumana, a menos de 20 metros está la maternidad de urgencia de San Bernardo”, sostuvo.

“Estos tipos nos hacen a veces estar semanas con el parque completamente oscuro porque nos roban los cables”, afirmó, añadiendo que “ellos se conectan a la luz para las fiestas clandestinas que hacen en la noche. Nos hemos encontrado hasta con televisores, con PlayStation”.

“En oscuridad es peor aún... Hay especie de fogatas y se juntan no solo los que están durmiendo acá, llegan 15 o 20 personas”.