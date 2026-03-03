"Bienvenidos 36": Rosario Bravo celebró su cumpleaños y publicó fotos del íntimo festejo

03 mar. 2026 - 12:31 hrs.

Este martes la comunicadora y creadora de contenido en redes sociales, Rosario Bravo, celebró su cumpleaños número 36 de forma íntima en compañía de sus seres queridos. A través de su cuenta oficial de Instagram compartió con sus seguidores un carrusel con fotos de lo que fue el festejo.

Salvatore, su hijo con el cardiólogo Carlos Caorsi, con su ternura se robó toda la atención y fueron varios los halagos que recibió en los comentarios del post.

"Gracias, Gracias, Gracias. Bienvenidos 36", escribió Rosario en la publicación dedicada a su cumpleaños. En las fotos se le ve feliz junto a sus padres, esposo e hijo y otros invitados, entre esos el padre Claudenir, sacerdote al que varios reconocieron en los comentarios.

"Brillas como una estrella con tu hijito. Feliz cumpleaños", "te ves hermosa con tu hijo y tu marido, éxito en tu trabajo", "Awww qué ternura el tote", fueron algunos de los comentarios que sus seguidores dedicaron a Salvatore, su hijo.

Si bien, la mayoría de comentarios son de felicitaciones y mensajes positivos hacia su familia, no obstante, algunos aprovecharon para hacerle saber que la apoyan con su nuevo proyecto, el podcast que estrenó junto a José Miguel Viñuela el pasado 15 de enero: "En el ojo".

"¡Feliz cumpleaños, que sea un lindo año! (escuchando tu nuevo podcast)", "Gracias por sacarnos una sonrisa, cuando no hay ganas de reír", "Linda y simpática, hacen buena dupla con el Jose", agregaron algunos internautas.

