Conoce la fecha de pago de una pensión u otros beneficios del Estado

20 en. 2026 - 10:00 hrs.

No todos los beneficios que entrega el Estado tienen la misma fecha de pago, ni tampoco es muy conocido el día en que algunos se otorgan, por lo que existe una herramienta en línea para resolver esta duda en pocos minutos.

Es una plataforma que el Instituto de Previsión Social (IPS) dispone para que trabajadores, pensionados, adultos mayores, familias, entre otras personas, conozcan cuándo reciben sus aportes de forma presencial o por depósito bancario.

¿Cómo saber la fecha de pago de mi pensión o beneficio del Estado?

Según ChileAtiende, los interesados deben ingresar a la página de consulta (pulsa aquí), escribir su RUN o de la persona beneficiaria y luego presionar el botón “Consultar”.

Luego, el sistema mostrará una pantalla con todas las ayudas económicas que le corresponden, así como el día y la forma de entrega. Si deseas obtener más información, como el monto y la fecha exacta, tendrás que usar la ClaveÚnica.

También se puede conocer el día de pago llamando al 101 de ChileAtiende o acudiendo a una sucursal del organismo.

Todo sobre Beneficios