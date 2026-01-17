PGU: Estos son los montos que recibirán los beneficiarios desde febrero

17 en. 2026 - 15:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) continúa beneficiando a miles de personas, siendo uno de los aportes más relevantes para las y los jubilados.

Cabe recordar en el 2025, la PGU presentó dos importantes alzas, la primera fue en febrero con el respectivo reajuste al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y luego en septiembre, cuando se aplicó el aumento establecido por la Reforma a las Pensiones.

Desde entonces, las personas mayores de 82 años acreedores de la PGU, reciben 250 mil pesos, mientras que aquellos que tienen menos de 82, se les paga el monto actual que corresponde a $224.004.

Sin embargo, se espera que este mes de febrero se aplique un nuevo aumento a la PGU y que beneficiaría a todos los que reciben el aporte.

¿Cuáles son los montos de la PGU para febrero?

Desde el domingo 1 de febrero, el monto de la PGU tendrá un reajuste de un 3,45%, esto, gracias al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado entre enero y diciembre del 2025.

Así las cosas, la PGU, pensión inferior y pensión superior tendrán un aumento desde el segundo mes del 2026. De este modo, los montos de las pensiones quedan de la siguiente manera:

PGU: $231.732

Pensión Inferior: $789.139

Pensión Superior: $1.252.602

Además, las personas mayores de 82 años que ya comenzaron a recibir la PGU aumentada, ahora tendrán un leve incremento, llegando su beneficio a los $250.275.

Finalmente, las personas que cumplan los 82 años entre octubre de 2025 y agosto de 2026, podrán tener derecho a recibir los 250 mil pesos desde el mes de su cumpleaños. Es decir, una persona que cumpla los 82 en febrero, podrá recibir este nuevo monto desde dicho mes, sin necesidad de esperar a la próxima alza.

