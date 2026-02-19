Seremi de Salud entrega recomendaciones por humo tras enorme explosión en la zona norte de Santiago
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
La Seremi de Salud de la Región Metropolitana entregó este jueves una serie de recomendaciones frente a la presencia de humo que afecta a Renca y sectores cercanos, producto de una gigantesca explosión y posterior incendio, dejando personas heridas y vehículos dañados.
El organismo llamó a la población a tomar medidas preventivas para reducir los riesgos asociados a la inhalación de humo, especialmente en grupos vulnerables.
Recomendaciones de la Seremi de Salud
- Evita realizar actividad física.
- Cierra puertas y ventanas para impedir el ingreso de humo al hogar.
- Presta atención a personas de grupos de riesgo: embarazadas, niñas y niños, personas mayores, pacientes asmáticos o con EPOC.
- Si hay demasiada presencia de humo, usa un pañuelo húmedo para cubrir nariz y boca.
- En caso de evacuación, sigue las instrucciones de las instituciones presentes en terreno.
Según la autoridad sanitaria, la nube de humo afecta principalmente a las comunas de Renca, Conchalí, Huechuraba y Quilicura, por lo que el llamado es a acatar con prioridad estas medidas en dichas zonas.
AHORA Ante la presencia de humo por incendio en #Renca, recordamos a los vecinos de esta comuna como de #Conchali, #Huechuraba y #Quilicura adoptar las siguientes recomendaciones pic.twitter.com/PIXzRxYDLj— Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) February 19, 2026
Leer más de