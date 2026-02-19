Seremi de Salud entrega recomendaciones por humo tras enorme explosión en la zona norte de Santiago

19 feb. 2026 - 10:23 hrs.

¿Qué pasó?

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana entregó este jueves una serie de recomendaciones frente a la presencia de humo que afecta a Renca y sectores cercanos, producto de una gigantesca explosión y posterior incendio, dejando personas heridas y vehículos dañados.

El organismo llamó a la población a tomar medidas preventivas para reducir los riesgos asociados a la inhalación de humo, especialmente en grupos vulnerables.

Recomendaciones de la Seremi de Salud

Evita realizar actividad física .

. Cierra puertas y ventanas para impedir el ingreso de humo al hogar.

para impedir el ingreso de humo al hogar. Presta atención a personas de grupos de riesgo : embarazadas, niñas y niños, personas mayores, pacientes asmáticos o con EPOC.

: embarazadas, niñas y niños, personas mayores, pacientes asmáticos o con EPOC. Si hay demasiada presencia de humo, usa un pañuelo húmedo para cubrir nariz y boca .

. En caso de evacuación, sigue las instrucciones de las instituciones presentes en terreno.

Según la autoridad sanitaria, la nube de humo afecta principalmente a las comunas de Renca, Conchalí, Huechuraba y Quilicura, por lo que el llamado es a acatar con prioridad estas medidas en dichas zonas.