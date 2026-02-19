Logo Mega



Seremi de Salud entrega recomendaciones por humo tras enorme explosión en la zona norte de Santiago

¿Qué pasó?

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana entregó este jueves una serie de recomendaciones frente a la presencia de humo que afecta a Renca y sectores cercanos, producto de una gigantesca explosión y posterior incendio, dejando personas heridas y vehículos dañados.

El organismo llamó a la población a tomar medidas preventivas para reducir los riesgos asociados a la inhalación de humo, especialmente en grupos vulnerables.

Recomendaciones de la Seremi de Salud

  • Evita realizar actividad física.
  • Cierra puertas y ventanas para impedir el ingreso de humo al hogar.
  • Presta atención a personas de grupos de riesgo: embarazadas, niñas y niños, personas mayores, pacientes asmáticos o con EPOC.
  • Si hay demasiada presencia de humo, usa un pañuelo húmedo para cubrir nariz y boca.
  • En caso de evacuación, sigue las instrucciones de las instituciones presentes en terreno.
Según la autoridad sanitaria, la nube de humo afecta principalmente a las comunas de Renca, Conchalí, Huechuraba y Quilicura, por lo que el llamado es a acatar con prioridad estas medidas en dichas zonas.

