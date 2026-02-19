Aeropuerto de Santiago informa suspensión de "diversos vuelos" hacia Argentina: Se debe a esta razón

19 feb. 2026 - 11:53 hrs.

¿Qué pasó?

A través de sus redes sociales, este jueves el Aeropuerto de Santiago anunció la "suspensión de diversos vuelos" desde la capital de nuestro país con destino a Argentina.

De acuerdo con lo señalado por el terminal capitalino, esto se debe a la huelga general que se realizará en el país vecino como respuesta a la polémica reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

"Por el paro general en Argentina, informamos que diversos vuelos hacia ese país desde el Aeropuerto de Santiago de Chile están suspendidos", dijo la empresa a través de sus cuentas de X e Instagram.

"Más información sobre reprogramaciones y otros, directamente con la aerolínea en sus canales digitales o call center", se agregó en la publicación.

⚠️ Por el paro general en Argentina, informamos que diversos vuelos hacia ese país desde el Aeropuerto Santiago de Chile están suspendidos.



Más información sobre reprogramaciones y otros, directamente con la aerolínea en sus canales digitales o call center. pic.twitter.com/xnJwx29gbX — Aeropuerto Santiago de Chile (@AeropuertoStgo) February 19, 2026

En todo caso, desde ayer miércoles las aerolíneas comenzaron a anunciar cancelaciones a raíz de la huelga general que se realizará este jueves en el país trasandino.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) son protagonistas de la convocatoria que comenzó en la madrugada de esta jornada de jueves. Se trata de la cuarta huelga general desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada.