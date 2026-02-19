Al menos 3 muertos y 10 heridos deja enorme explosión en el norte de Santiago

19 feb. 2026 - 09:53 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades informaron que al menos 3 personas murieron y otras 10 resultaron heridas en la gigantesca explosión y posterior incendio registrado en la mañana de este jueves en el sector norte de la Región Metropolitana.

La emergencia comenzó poco antes de las 8:00 horas cuando un camión de gas detonó en pleno sector industrial, en la intersección de la Autopista Central, la avenida Presidente Eduardo Frei Montalva y el Camino Lo Ruiz, en el límite de las comunas de Renca y Quilicura.

¿Qué dijo Carabineros?

El general Víctor Vielma, Jefe Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, explicó que un camión de gas "vuelca. A partir de eso y del producto inflamable que transportaba, se produce una explosión y la expansión de esta provocó que 7 vehículos menores, que también a la misma hora venían transitando por la autopista, fueran alcanzados".

"Paralelamente, producto de la misma explosión, se empiezan a incendiar unos vehículos de una empresa que está al costado y también la estructura metálica de una empresa al costado derecho", agregó.

El oficial de Carabineros detalló que "habría 10 personas lesionadas de diferente consideración derivadas a diferentes centros asistenciales, las cuales están recibiendo atención médica. Y también por la información preliminar que entrega Bomberos, al momento habrían 3 víctimas fatales a raíz del accidente".

"Nosotros tenemos desviado el sector para facilitar el trabajo, porque todavía está en combate y hay llamas. El llamado a la comunidad, a la ciudadanía, es tratar de evitar transitar por el sector, buscar vías alternativas, porque la prioridad en estos momentos la tienen los equipos de emergencia", instó.

¿Qué dijo Bomberos?

Por su parte, el comandante de Bomberos Rodrigo Espinoza, señaló que "efectivamente hay un camión que tiene gas, es una bombona que aún contiene combustible en su interior, este líquido que tiene riesgo de explosión".

"En este momento hay llamas que están saliendo a través de una fisura que tiene el estanque, y se activó un sistema de válvula de alivio que informa que va avanzando o se va acercando a una posible explosión", añadió, asegurando que "existe el riesgo de explosión, por lo tanto nosotros vamos a tratar de mantener eso bajo control".

"Hay otras infraestructuras que tienen daño, parte de la explosión ocasionó daños en una empresa que está por el lado del sector Renca, en donde en este momento está trabajando el Cuerpo de Bomberos de Santiago, controlando el fuego en unos vehículos que son de remate. Paralelamente, el fuego afectó parte de la infraestructura de un domo, y también hay una afectación menor de un tren de Fepasa que circulaba", concluyó.