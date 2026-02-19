Fuerte explosión e incendio de gran magnitud deja al menos 4 heridos sector industrial en el norte de la RM

19 feb. 2026 - 08:29 hrs.

¿Qué pasó?

Una fuerte explosión y un posterior incendio de proporciones se registró en la mañana de este jueves en el límite de las comunas de Renca y Quilicura, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro comenzó porque un camión de gas detonó en pleno sector industrial, específicamente en la intersección de la Autopista Central, la avenida Presidente Eduardo Frei Montalva y el Camino Lo Ruiz.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que la explosión "se extendió a vehículos de la autopista y del estacionamiento de la empresa HARPING, ubicada en avenida Presidente Frei Montalva".



Hay al menos cuatro personas lesionadas según Senapred

Paralelamente, el organismo confirmó que hay cuatro personas lesionadas, en medio de la gran cantidad de vehículos que circulaban al momento de la detonación.

"Trabajan en el lugar Bomberos de Santiago, Carabineros, SAMU, Mutual, Autoridad Sanitaria y personal de Autopista", consignó Senapred.

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 10 Compañías ante #Incendio en fabrica, en Camino Lo Ruiz y Av. Eduardo Freí Montalva, en la comuna de #Renca.@Comandantecbs @munirenca pic.twitter.com/KFRdO6QczJ — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) February 19, 2026