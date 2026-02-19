Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal En Vivo: Mucho Gusto

Fuerte explosión e incendio de gran magnitud deja al menos 4 heridos sector industrial en el norte de la RM

¿Qué pasó?

Una fuerte explosión y un posterior incendio de proporciones se registró en la mañana de este jueves en el límite de las comunas de Renca y Quilicura, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro comenzó porque un camión de gas detonó en pleno sector industrial, específicamente en la intersección de la Autopista Central, la avenida Presidente Eduardo Frei Montalva y el Camino Lo Ruiz.

Lo más visto de Nacional

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que la explosión "se extendió a vehículos de la autopista y del estacionamiento de la empresa HARPING, ubicada en avenida Presidente Frei Montalva".

Ir a la siguiente nota

Hay al menos cuatro personas lesionadas según Senapred

Paralelamente, el organismo confirmó que hay cuatro personas lesionadas, en medio de la gran cantidad de vehículos que circulaban al momento de la detonación.

"Trabajan en el lugar Bomberos de Santiago, Carabineros, SAMU, Mutual, Autoridad Sanitaria y personal de Autopista", consignó Senapred.

Leer más de

Notas relacionadas