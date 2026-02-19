Por hasta 7 horas: Enel programa cortes de luz para este jueves en la Región Metropolitana

19 feb. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en cuatro comunas de la Región Metropolitana para este jueves 19 de febrero. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta siete horas.

Enel publicó los detalles de estos cortes de luz a través de su sitio web, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este jueves?

San Joaquín: Desde las 11:00 hasta las 17:30 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.