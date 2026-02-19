Logo Mega

Por hasta 7 horas: Enel programa cortes de luz para este jueves en la Región Metropolitana

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en cuatro comunas de la Región Metropolitana para este jueves 19 de febrero. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta siete horas.

Enel publicó los detalles de estos cortes de luz a través de su sitio web, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este jueves?

San Joaquín: Desde las 11:00 hasta las 17:30 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

 

Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

