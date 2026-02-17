Por hasta 6 horas: Enel programa cortes de luz para este martes 17 de febrero
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en cuatro comunas de la Región Metropolitana para este martes 17 de febrero. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta siete horas.
Enel publicó los detalles de estos cortes de luz a través de su sitio web, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este martes?
Providencia: Desde las 9:30 hasta las 12:30 horas.
Ir a la siguiente nota
Quinta Normal: Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.
Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Pudahuel: Desde las 9:30 hasta las 13:30 horas.
Leer más de
Notas relacionadas
- Corte de luz afectará a más de 6 mil hogares este lunes en la Región Metropolitana
- Enel programa cortes de luz para este domingo: Revisa los sectores que no tendrán suministro durante 6 horas en Santiago
- Anuncian cortes de luz por hasta 6 horas este sábado en la Región Metropolitana: Revisa todas las comunas afectadas