Por hasta 6 horas: Enel programa cortes de luz para este martes 17 de febrero

17 feb. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en cuatro comunas de la Región Metropolitana para este martes 17 de febrero. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta siete horas.

Enel publicó los detalles de estos cortes de luz a través de su sitio web, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este martes?

Providencia: Desde las 9:30 hasta las 12:30 horas.

Quinta Normal: Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas.

Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Pudahuel: Desde las 9:30 hasta las 13:30 horas.

Todo sobre Corte de luz