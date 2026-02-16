¿Se arrepintió?: Myriam Hernández compartió foto de su pareja en redes sociales pero después la borró

16 feb. 2026 - 22:45 hrs.

El domingo pasado, Myriam Hernández compartió a través de redes sociales la primera imagen en donde muestra a su nueva conquista, pero a los instantes la borró.

Sin embargo, una periodista de farándula logró sacar captura del registro. La misma reportera que hace algunos meses había adelantado los detalles de la nueva pareja de la cantante.

La foto eliminada de Myriam Hernández

"Se buscó algo completamente distinto, fuera de la escena artística y musical. No es músico, ni cantante, ni manager, no tiene nada que ver con eso", aseguró la periodista Cecilia Gutiérrez en redes sociales.

La captura que realizó la periodista de farándula la publicó en historias de Instagram con el siguiente texto: "Myriam Hernández sube la primera foto con Fernando, su nueva pareja (pero la borra a los segundos)".

El registro es editado en blanco y negro, y ambos se ven sonriendo hacia la cámara y se ven muy felices, tal y como aseguró Gutiérrez.

