Posible exceso de velocidad y conductor de camión de gas fallecido: Fiscalía entrega detalles de tragedia por explosión

19 feb. 2026 - 12:56 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio Público entregó detalles sobre la explosión e incendio que se registró en la mañana de este jueves en el límite de las comunas de Renca y Quilicura, en la Región Metropolitana. Hasta las 13:00 horas, se han contabilizado cuatro fallecidos.

La emergencia comenzó poco antes de las 8:00 horas cuando un camión de gas detonó en pleno sector industrial, en la intersección de la Autopista Central, la avenida Presidente Eduardo Frei Montalva y el Camino Lo Ruiz.

¿Qué dijo la Fiscalía por lo ocurrido?

La fiscal Macarena Cañas, jefa de Flagrancia de la Fiscalía Regional Centro Norte, señaló que "la hipótesis de la Fiscalía es un cuasidelito de homicidio y de lesiones graves, que tiene que ver con los resultados del accidente en sí".

De todas formas, la persecutora indicó que hay que "determinar si hubo una infracción a las normas del tránsito por parte de uno o varios de los conductores", aunque confirmó que el chofer del camión de gas falleció.

"De acuerdo a las cámaras que se han obtenido, la responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco que pierde el control del vehículo, probablemente a exceso de velocidad, y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor, y se produce esta explosión tipo nube por el contenido de gas licuado de petróleo que portaba", agregó.

Cañas sostuvo que "al ser un sitio de suceso muy amplio con personas fallecidas y explosión, lo primero es dejar trabajar a Bomberos, luego poder entrar con Carabineros para que conforme a sus especialidades puedan ir determinando qué ocurrió".

"Nos preocupa particularmente las víctimas fatales, es difícil la identificación (...) la idea es contactarnos con las familias", cerró, e hizo un llamado a los heridos que se han dirigido a centros asistenciales por su cuenta a denunciar lo ocurrido a Carabineros.