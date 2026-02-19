Por Alta de Bolivia: Emiten alerta por lluvias moderadas a fuertes en corto período de tiempo para una región

19 feb. 2026 - 14:22 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves una alerta meteorológica por precipitaciones moderadas a fuertes en corto período de tiempo que podrían afectar a la región de Antofagasta.



¿Dónde y cuándo se registrarían las precipitaciones?

Según el organismo, el fenómeno meteorológico se presentaría en los sectores de precordillera y precordillera salar, asociado a la condición sinóptica de Alta de Bolivia.

Se espera que las precipitaciones moderadas a fuertes se registren desde la tarde de este jueves hasta la noche del viernes 20 de febrero.



En la precordillera del Alto Loa, caerían de 8 a 15 milímetros de agua, mientras que en la precordillera salar serían entre 10 y 18 mm.

El mapa de las precipitaciones moderadas a fuertes

Revisa a continuación el mapa que emitió la DMC para graficar dónde se registrarían las precipitaciones moderadas a fuertes.

¿Qué significa una alerta meteorológica de la DMC?

La DMC emite alertas cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios".

