"Alta de Bolivia": Meteorología emite alerta por tormentas eléctricas en sectores de la región de Antofagasta

18 feb. 2026 - 17:34 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por tormentas eléctricas que afectarán durante la jornada a sectores de la región de Antofagasta.

Las alertas se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas", según indica el sitio web de Meteorología.

¿Dónde se producirían las tormentas eléctricas?

De acuerdo al reporte del organismo, se pronostica que el fenómeno se presente en la precordillera Salar y la Cordillera de Antofagasta.

La medida está vigente desde la tarde hasta la noche de este miércoles 18 de febrero, a raíz de una condición sinóptica de "Alta de Bolivia".

Cabe señalar que desde el pasado martes, y hasta el domingo, se encuentra vigente un aviso por "probables tormentas eléctricas" en la precordillera y Cordillera de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

