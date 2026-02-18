"Alta de Bolivia": Meteorología emite alerta por tormentas eléctricas en sectores de la región de Antofagasta
¿Qué pasó?
Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por tormentas eléctricas que afectarán durante la jornada a sectores de la región de Antofagasta.
Las alertas se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas", según indica el sitio web de Meteorología.
¿Dónde se producirían las tormentas eléctricas?
De acuerdo al reporte del organismo, se pronostica que el fenómeno se presente en la precordillera Salar y la Cordillera de Antofagasta.Ir a la siguiente nota
La medida está vigente desde la tarde hasta la noche de este miércoles 18 de febrero, a raíz de una condición sinóptica de "Alta de Bolivia".
Cabe señalar que desde el pasado martes, y hasta el domingo, se encuentra vigente un aviso por "probables tormentas eléctricas" en la precordillera y Cordillera de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
Leer más de
Notas relacionadas
- Calor extremo en la zona central: Meteorología actualiza aviso por altas temperaturas de hasta 35°C en cinco regiones
- Hasta 60 kilómetros por hora: Emiten aviso por viento normal a moderado en dos regiones de Chile
- Tormenta eléctrica y precipitaciones: Meteorología advierte por sistema frontal y "Alta de Bolivia" en Chile