Madre de exchica reality recientemente fallecida por cáncer de ovario: "Profundamente querida y jamás olvidada"

19 feb. 2026 - 14:15 hrs.

Fue el pasado 11 de febrero cuando Cass Lacelle, quien fuera protagonista del programa Grand Cayman, falleció a los 34 años de edad. Si bien el deceso de la exchica reality sorprendió al mundo del espectáculo, lo cierto es que el año pasado fue diagnosticada con cáncer de ovario.

En unas sentidas palabras, su familia la recordó como una mujer valiente, con un corazón de fuego que nunca se rindió. Rápidamente, cientos de seguidores, familiares y amigos llenaron el post con comentarios que lamentan la pérdida y enviaron sus condolencias.

"Cass deja un legado inconmensurable. Ella es la definición de memorable; en tan solo 34 años, dejó un impacto extraordinario en todos los que se cruzaron en su camino. Nos enseñó que la vida es preciosa, destinada a ser abrazada con todo el corazón y nunca desperdiciada", se lee en el post donde comunicaron su partida.

En mayo de 2025, Cass Lacelle dio a conocer su diagnóstico y se sometió a una cirugía de emergencia para extirpar el tumor. Además, completó tres ciclos de quimioterapia. Sin embargo, lamentablemente, el pasado 4 de enero Lacelle compartió con sus seguidores que el cáncer hizo metástasis.

La reacción de la madre de Cass Lacalle

Su madre, Tammy Lacelle, también dio las gracias por todos los mensajes de apoyo para ella y el padre de Cass.

"Descansa en paz, nuestra hermosa hija. Queremos agradecerles a todos por las amables palabras, oraciones, amor y apoyo que han rodeado a nuestra familia... Ha significado más de lo que podemos expresar. Su padre y yo estamos profundamente agradecidos, siempre estará en nuestros corazones, profundamente querida y jamás olvidada", escribió en comentarios de Instagram.