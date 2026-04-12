Cambios en Cuenta RUT: ¿Cuáles transacciones todavía tendrán cobro?

12 abr. 2026 - 12:00 hrs.

A lo largo de Chile, son más de 15 millones de personas las que tienen Cuenta RUT, el producto financiero más popular de Banco Estado, el más utilizado por las y los chilenos gracias a las facilidades para adquirirla y, además, no es necesario pagar costos de mantención.

Recientemente, la entidad bancaria anunció algunos cambios en algunas condiciones de operación de la Cuenta RUT, específicamente la eliminación del cobro de 300 pesos por transferencia a otros bancos.

¿Cuáles transacciones todavía tendrán cobro?

Pese a ser una medida que beneficiará a los usuarios de la Cuenta RUT, habrá otras transacciones que seguirán teniendo un cobro.

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Con este cambio, habrá un total de cuatro transacciones con cobro en la Cuenta RUT: giros y consultas por cajeros automáticos de otros bancos, reposición de tarjeta por extravío, robo o hurto, y duplicado de cartola.

Los precios son los siguientes:

Giros por cajeros automáticos de otros bancos: $300.

Consultas por cajeros automáticos de otros bancos: $100.

Reposición de tarjeta por extravío, robo o hurto: $1000 (sucursales BancoEstado y BancoExpress).

Duplicado de cartola: $0,05 UF + IVA (sucursales BancoEstado).

La tarifa por uso en el extranjero o por comercio electrónico es de 1,90% del monto de cada transacción, con un mínimo de comisión de US $0,5.

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