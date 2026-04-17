Presidente Kast designa a Carlos Maldonado como nuevo miembro del Consejo Directivo de BancoEstado

17 abr. 2026 - 11:01 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este viernes, BancoEstado informó que a partir del jueves 16 de abril el exministro de Justicia (en la presidencia de Michelle Bachelet) y exmilitante de Demócratas, Carlos Maldonado, fue designado por el Presidente José Antonio Kast como consejero y miembro del Consejo Directivo de BancoEstado, para el período 2026-2030.

¿Qué informó BancoEstado?

A través de un comunicado, la institución bancaria señaló: "Se informa que, a partir del jueves 16 de abril asume Carlos Maldonado Curti como nuevo Consejero de BancoEstado, designado por el Presidente de la República José Antonio Kast".

"Carlos Maldonado se suma al Consejo de la entidad, hoy compuesto por Mario Farren como presidente de la entidad; Paulina Yazigi como vicepresidenta; y Edith Signé como directora laboral, representante de los trabajadores", se agregó.

La institución bancaria también hizo un repaso por la experiencia de Maldonado, recalcando que es "abogado de la Universidad de Chile y ha desarrollado una destacada trayectoria como servidor público: entre los años 2006 y 2010 como Ministro de Justicia y Subsecretario General de Gobierno en el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y como coordinador de la implementación de la Reforma Procesal Penal en el gobierno del Presidente Ricardo Lagos".

Además, BancoEstado señaló que su nuevo consejero "ha realizado, además, asesorías nacionales e internacionales en temas de política pública".

Por último, se cerró diciendo que "en esta fecha, además, se ha aceptado la renuncia de los consejeros Elena Serrano, Enrique Román y Pablo Zamora, a quienes se les agradece su destacado desempeño y compromiso, y se les desea éxito en sus futuros desafíos".

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