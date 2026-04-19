"Nuestro primer concurso": El debut deportivo de Kel Calderón que la llenó de elogios

19 abr. 2026 - 08:32 hrs.

La influencer y abogada Kel Calderón sorprendió a sus seguidores al revelar que incursionó en una disciplina completamente alejada de su mundo habitual de la moda y el espectáculo. A través de su cuenta de Instagram, la hija de Raquel Argandoña compartió dos videos que rápidamente se llenaron de reacciones, mostrando su debut en la equitación junto a su caballo Collection JL en lo que fue su primera competencia ecuestre.

En los registros, se puede ver a Kel luciendo un elegante traje azul marino mientras monta a su caballo y enfrenta una serie de pequeños obstáculos. La imagen reflejó no solo dedicación hacia la disciplina, sino también una conexión especial que ha construido con el animal a lo largo del tiempo.

"Nuestro primer concurso"

Según dejó ver en sus publicaciones, este debut no es algo que surgió de improviso, sino que representa la concreción de un sueño que venía cultivando hace tiempo. La emoción que transmitió en su mensaje no dejó lugar a dudas sobre lo significativo que fue este momento para ella.

"Mi corazón va a explotar de felicidad. Hoy fuimos a nuestro primer concurso de la vida con mi Collection JL. Les juro que no sé bien ni cómo explicarles la sensación", escribió Calderón, describiendo con sus propias palabras la intensidad de lo vivido en la pista.

Pero sus palabras no se quedaron solo en la emoción del momento. La influencer también aprovechó la publicación para dedicarle un emotivo mensaje a su caballo, destacando las cualidades que lo hacen especial y el vínculo que han forjado juntos desde que comenzó a prepararse en esta disciplina.

"Gracias bebé hermoso por ser tan valiente, noble, confiable, fiel… por ayudarme a cumplir un sueño y por hacerme tan feliz", escribió, mostrando un lado más íntimo y personal que sus seguidores pocas veces conocen.

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La publicación no tardó en llenarse de comentarios positivos, donde sus fanáticos celebraron este nuevo desafío y valoraron la perseverancia de Kel para aventurarse en un mundo tan distinto al que la tiene acostumbrada. Muchos destacaron su valentía al compartir este proceso de manera tan cercana y emotiva.

Finalmente, Calderón dejó entrever que este debut es solo el inicio de una nueva etapa que seguirá desarrollando y compartiendo con su comunidad en redes sociales. "Tengo mucho más que contarles", adelantó, generando aún más expectativa entre sus seguidores sobre lo que viene en su camino dentro de la equitación.

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