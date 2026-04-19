Cortes de tránsito en Santiago: Revisa las principales modificaciones en las calles capitalinas por actividades deportivas

19 abr. 2026 - 09:13 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, se realizarán diversos cortes de calles en distintos puntos de Santiago, debido al desarrollo de actividades deportivas que estaban programadas.

A raíz de lo anterior, se recomienda a los ciudadanos preferir vías alternativas para sus traslados, con el fin de evitar demoras.

¿Dónde serán los cortes de calles?

Una de las actividades que se desarrollará es una corrida por el aniversario N° 99 de Carabineros, por lo que se realizarán cortes en el perímetro comprendido entre Pocuro, Francisco Bilbao, San Juan de La Cruz, Hamburgo, Irarrázabal y Antonio Varas en las comunas de Providencia y Ñuñoa.

El corte se mantendrá hasta las 12:00 de este domingo y detalle de los desvíos se puede revisar a continuación:

ATENCIÓN a cortes de tránsito entre la tarde del sábado y las 12 hrs del domingo 19/abril, por Corrida Aniversario de Carabineros. Afectará perímetro comprendido entre Pocuro, Fco Bilbao, San Juan de La Cruz, Hamburgo, Irarrázaval y Antonio Varas en #Providencia y #Ñuñoa pic.twitter.com/dmrzWDk4n9 — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) April 17, 2026

Por otro lado, entre las 09:00 y las 10:00 horas se realizará una cicletada, la que ocasionará el cierre de accesos y salidas de Vespucio Norte en dirección al poniente, en el tramo comprendido entre sector Av. El Salto hasta la ruta Libertadores.

En la siguiente infografía se pueden revisar todos los cortes de calles producto del evento deportivo.

#ATENCION



Este domingo 19 de abril de 09:00 a 10:00??‍??



Mantendremos cierre de accesos y salidas de Vespucio Norte en dirección al poniente, en el tramo comprendido entre sector Av. El Salto hasta ruta Libertadores por carrera #DesafíoGranSantiago que pasará por la caletera Av.… pic.twitter.com/DUXxkFb4DY — Autopista Vespucio Norte (@Vespucio_Norte) April 19, 2026

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