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Cortes de tránsito en Santiago: Revisa las principales modificaciones en las calles capitalinas por actividades deportivas

¿Qué pasó? 

Este domingo, se realizarán diversos cortes de calles en distintos puntos de Santiago, debido al desarrollo de actividades deportivas que estaban programadas

A raíz de lo anterior, se recomienda a los ciudadanos preferir vías alternativas para sus traslados, con el fin de evitar demoras. 

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¿Dónde serán los cortes de calles?

Una de las actividades que se desarrollará es una corrida por el aniversario N° 99 de Carabineros, por lo que se realizarán cortes en el perímetro comprendido entre Pocuro, Francisco Bilbao, San Juan de La Cruz, Hamburgo, Irarrázabal y Antonio Varas en las comunas de Providencia y Ñuñoa. 

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El corte se mantendrá hasta las 12:00 de este domingo y detalle de los desvíos se puede revisar a continuación: 

Por otro lado, entre las 09:00 y las 10:00 horas se realizará una cicletada, la que ocasionará el cierre de accesos y salidas de Vespucio Norte en dirección al poniente, en el tramo comprendido entre sector Av. El Salto hasta la ruta Libertadores. 

En la siguiente infografía se pueden revisar todos los cortes de calles producto del evento deportivo. 

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