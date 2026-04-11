¡A lo Quintrala!: Kel Calderón comparte video y soprende con sus habilidades en la equitación

11 abr. 2026 - 15:15 hrs.

La abogada e influencer, Raquel "Kel" Calderón", comparte diversos registros de su día a día en sus redes sociales, con la finalidad de interactuar con sus seguidores y mostrar parte de los proyectos en los que se encuentra trabajando.

Pero la hija de Raquel Argandoña también utiliza las plataformas digitales para compartir una de sus aficiones que viene practicando desde hace algún tiempo: la equitación.

Kel sorprende a lo "Quintrala"

La abogada subió un video donde se le ve montando un caballo, tal como lo hacía su madre en la telenovela "La Quintrala".

En el registro se puede observar el impecable control que tiene Kel arriba del equino, demostrando su experiencia. De hecho, se puede ver cómo el caballo salta diferentes vallas.

"Hoy entrenando recorrido con Collection (sí, yo sé, le hablo al caballo, no puedo evitarlo, jajaja)", escribió la influencer en su video.

Ese registro no fue la única publicación que compartió la abogada. Después, subió una foto que le tomó su pareja, el chef Renzo Tissinetti. "Cuando @tissinetti me va a ver hay fotitos", escribió la abogada, adjuntando un emoji de corazón.

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