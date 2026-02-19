Kel dedica tierno mensaje de cumpleaños a Hernán Calderón Salinas: "Gracias por ser el mejor papá del mundo"

19 feb. 2026 - 16:15 hrs.

Por medio de sus redes sociales, Kel Calderón dedicó un emotivo mensaje a su padre, Hernán Calderón Salinas, en el día de su cumpleaños.

Además, compartió diferentes registros en medio de la celebración con familia y amigos, en donde se ven compartiendo en un restaurante.

"Gracias por ser el mejor papá del mundo"

A través de historias en su cuenta de Instagram, la hija de Raquel Argandoña escribió el mensaje a Hernán acompañado con fotos de él durante su celebración.

"Celebrando al mejor papá del planeta en su cumpleaños", escribió sobre una imagen en donde aparece Calderón papá levantando una copa para brindar.

En otras de las imágenes, aparece Kel junto a su padre, y fue ahí que escribió palabras más personales y emotivas: "Te mereces lo mejor que el universo puede dar. Gracias por ser el mejor papá del mundo. Te amo con todo mi corazón".

Instagram de Kel Calderón. / @k3lcalderon