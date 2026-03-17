Día de San Patricio 2026: ¿Dónde se puede celebrar con promociones y descuentos?

17 mar. 2026 - 12:23 hrs.

Este martes 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio, icónica celebración que busca honrar al santo patrono de Irlanda, pero que con los años se ha popularizado en varios países, incluyendo Chile. Incluso, Google lo festejó con su propio Doodle.

Durante esta jornada, las personas suelen vestirse con ropa verde, mientras que el comercio celebra este día a través de fiestas temáticas, música y cerveza, principalmente en bares y pubs.

Guía para celebrar el Día de San Patricio hoy

Para esta jornada serán varios los locales y pubs que ofrecerán celebraciones especiales del Saint Patrick’s Day 2026 en Santiago.

St. Patrick's Restobar

Este tradicional bar irlandés, ubicado en Cumming 340, comuna de Santiago, contará con música celta, folk y rock en vivo, incluyendo una banda tributo a AC/DC. También habrá degustaciones y merch de las mejores marcas.

Si todos los asistentes de la mesa llegan con ropa verde, podrán tirar el dado de la suerte con sorprendentes premios. También habrá una ruleta de la suerte, cerveza y un vaso gratis para todos los que compren su entrada a $8.000. Abre a las 14:00 horas y es por orden de llegada.

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Flannery's Beer House

Conocido como el primer bar irlandés de Chile, prepara una gran fiesta con música en vivo, incluyendo una banda tributo a Coldplay, además de danza celta y mucha cerveza para celebrar como en Irlanda. La entrada cuesta $5.000 y el local está ubicado en Tobalaba 379, Providencia.

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Irish Geo Pub

En el bar hermano de Flannery's, ubicado en Encomenderos 179, Las Condes, también podrás celebrar con música en vivo, bailes de una escuela de danza, karaoke y un DJ, además de mucha cerveza.

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Saint Patrick's Beerfest

La tradicional fiesta cervecera se realizará el próximo sábado 21 y domingo 22 de marzo en el Centro de Eventos Múnich, en Malloco.

Habrá 14 cervecerías artesanales que ofrecerán diferentes tipos de shop, además de varios shows de entretención, talleres, música en vivo, una zona familiar y la elección del Rey de Saint Patrick’s. Puedes comprar tus entradas en PuntoTicket.

Fiddlers Irish Bar

Otro bar que ofrecerá celebraciones este martes será el Fiddles Irish Bar, el que cuenta con tres pisos y una amplia terraza en la calle Dr. Manuel Barros Borgoño 13, Providencia. Contarás con una variada carta de cervezas artesanales y comida especial para la celebración.

Nuna

El restaurante ubicado en Av. Alonso de Córdova 5199, Las Condes, ofrecerá un cóctel especial para el Día de San Patricio durante toda esta semana. Se trata de Dublin Cloverfield, que lleva whisky Jameson, syrup de vainilla, jugo de limón y un dash de cerveza Stella Artois, y se sirve en vaso rock con hielo grande, jelly y hoja de menta. Cuesta $6.900.

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Taproom Tübinger

Otro gran festival para celebrar el Día de San Patricio este sábado 14 y domingo 15 de marzo, desde la 1 PM en el recinto ubicado en la comuna de Pirque. Contará con juegos y concursos, gaiteros, danza irlandesa, celtas danzantes, un tributo a Oasis y The Cranberries y mucho más. Puedes comprar tu entrada a $10.000 ingresando aquí, con un shop de regalo.