Entre las mejores de Latinoamérica: Estas son las 7 mejores pizzerías chilenas según ranking

15 abr. 2026 - 19:07 hrs.

¿Qué pasó?

La escena gastronómica de Chile ha alcanzado un nuevo hito en el ámbito internacional con la reciente publicación del ranking 50 Top Pizza Latín América 2026.

La prestigiosa guía, elaborada por expertos italianos y reconocida como una de las más respetadas a nivel global, ha incluido en su última edición a un grupo selecto de pizzerías chilenas. Entre las novedades de este año destaca el ingreso de Brunapoli, un establecimiento que debuta en la lista.

El 50 Top Pizza funciona como una guía internacional que evalúa anualmente a los mejores restaurantes de estilo napolitano en todo el mundo. Los criterios de selección de los expertos son rigurosos y se centran en aspectos fundamentales como la calidad de los ingredientes, la técnica de elaboración empleada por los maestros pizzeros, la autenticidad de las masas y la experiencia integral que se ofrece al cliente en el lugar.

Para los establecimientos nacionales, figurar en este listado no solo representa un galardón, sino que constituye una validación de excelencia técnica y operativa frente a la crítica especializada de Italia.

¿Cuáles fueron las pizzerías chilenas que entraron al top 50?

La edición 2026 del ranking ha mostrado un desempeño sobresaliente para diversos locales ubicados principalmente en la Región Metropolitana.

En total, siete pizzerías chilenas lograron posicionarse dentro de los 50 mejores lugares de Latinoamérica. El listado está encabezado, en cuanto a representación nacional, por Allería, ubicada en la Avenida Italia 1350, comuna de Providencia. Este restaurante alcanzó el puesto N.º 2 de la región.

Pizzería Alleria

Le sigue Raffaella, localizada en Nuestra Señora del Rosario 21, Las Condes, en la posición N.º 11. A través de las historias de Instagram del restaurante Javier Gómez informó que viajarán a Napoli, Italia a competir por las mejores pizzerías del mundo.

Raffaella

El debutante Brunapoli, es el tercero en el listado y se situó en el lugar N.º 13. Tiene tres sucursales, una ubicada en la Avenida Nueva Costanera 3961, Vitacura. Otra está en el Mall Vivo Los Trapenses, Lo Barnechea y la tercera se encuentra en Mall Paseo Los Dominicos.

Brunapoli

La lista continúa con ST Giovanni's en el puesto N.º 28, tres posiciones más arriba que en 2024 y 2025 donde ocuparon el lugar N.º 31. Cuenta con tres sedes ubicadas en Alonso de Córdova 3874, Vitacura, la segunda en Rafael Sanzio 209, comuna de Las Condes y la última en Badajoz 82, Las Condes.

ST Giovanni's

El puesto cinco de las pizzerías chilenas que entraron al Top 50, le pertenece a Capri, que se ubicó en el N.º 32. Esta pizzería tiene dos sucursales, una en El Rodeo 13052, Lo Barnechea y otra en Gerónimo de Alderete 1423, Vitacura.

Capri puesto 32

La penúltima en entrar al ranking es 400 Pizzería que alcanzó la posición N.º 38 y se ubica en General Flores 24, comuna de Providencia. Según la información en su biografía de Instagram, esta es la tercera vez que entran al top.

400 Pizzería puesto 38

Finalmente, Davvero Pizzería cierra el selecto grupo de pizzerías chilenas que entraron al ranking y también el listado de restaurantes que integra la prestigiosa guía, pues obtuvieron el puesto N.º 50. La pizzería tiene su local en la comuna de Ñuñoa, específicamente en José Batlle y Ordóñez 4723.

Davvero Pizzería. Puesto 50

El reconocimiento internacional de estos restaurantes coincide con un periodo de alta popularidad del estilo napolitano en el mercado interno. Según Cadem, la pizza napolitana se ha posicionado como la favorita de los chilenos, concentrando un 23% de las preferencias generales.

Este interés es aún más marcado en el segmento femenino, donde la cifra de preferencia aumenta al 26%.

La creciente presencia de locales nacionales en guías internacionales, confirman que la producción de pizza en Chile ha logrado alinearse con las tendencias globales y las exigencias de calidad técnica que definen a este producto de origen italiano. El incremento de locales premiados refuerza la posición de la gastronomía chilena en el mapa mundial de la especialidad.

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