"Harry Potter: la Experiencia del Bosque Prohibido" llega al Parque Quinta Normal: ¿Cuánto cuestan las entradas?

18 abr. 2026 - 13:33 hrs.

La espera para los fanáticos ya terminó. Desde el pasado miércoles, el público puede asegurar su asistencia a Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido, una propuesta nocturna e inmersiva que se estrenará por primera vez en Chile y en toda Latinoamérica el próximo 24 de abril en el Parque Quinta Normal. El evento tendrá carácter temporal y busca convertirse en uno de los panoramas más atractivos de la temporada.

El recorrido, de cerca de un kilómetro, sumerge a los asistentes en una ambientación inspirada en el Bosque Prohibido, uno de los escenarios más emblemáticos de las películas de Harry Potter y también de Animales Fantásticos.

El evento ya ha demostrado su éxito a nivel internacional, convocando a más de dos millones de personas en ciudades como Londres, Nueva York, París y Sídney. Ahora, su llegada a Santiago la posiciona como una de las experiencias destacadas del otoño de 2026, ampliando la oferta de espectáculos inmersivos en la capital.

Durante el trayecto, los visitantes recorrerán un sendero al aire libre donde la combinación de iluminación, sonido y escenografía crea una atmósfera envolvente. En este espacio, será posible interactuar con distintos elementos del universo mágico, incluyendo criaturas como hipogrifos y nifflers, además de otras sorpresas inspiradas en escenas reconocidas. Al finalizar, el circuito continúa en una aldea tematizada con alternativas gastronómicas y una tienda con productos oficiales.

Impulsada por Warner Bros. Discovery Global Experiences junto a la plataforma Fever, y con la colaboración de LOTUS, esta iniciativa propone una travesía pensada para todas las edades.

Cómo comprar entradas

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Fever, con precios que parten desde los $25.800 . La venta se realiza de forma online, donde los usuarios pueden seleccionar fecha y horario para asegurar su acceso a esta experiencia que estará disponible por tiempo limitado.

El evento se desarrollará en el Parque Quinta Normal, ubicado en el sector poniente de Santiago. Este espacio es de fácil acceso tanto en transporte público como en vehículo particular. Se puede llegar directamente a través de la estación de Metro Quinta Normal, correspondiente a la Línea 5, que deja a pasos del ingreso principal. También existen diversas rutas de buses que conectan con el parque, además de accesos por avenidas principales como Matucana.

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