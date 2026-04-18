Desfile de las Galaxias: Revisa las postales de los jedis, siths y droides que se tomaron el centro de Santiago

18 abr. 2026 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

El centro de Santiago se transformó en un verdadero escenario de otra galaxia durante este sábado, cuando se llevó a cabo una nueva edición del Desfile de las Galaxias 2026. Desde temprano, fanáticos de todas las edades comenzaron a llegar caracterizados como sus personajes favoritos, dando vida a una jornada que mezcló espectáculo, cultura pop y solidaridad.

Desfile de las Galaxias 2026

El recorrido se inició en las cercanías del Metro Universidad de Chile y avanzó por la Alameda hasta Plaza Los Héroes, en medio de aplausos, fotografías y la curiosidad de transeúntes que se encontraron de sorpresa con jedis, sith, droides y criaturas del universo de Star Wars caminando por la ciudad.

El ambiente fue festivo y familiar. Capas, armaduras, máscaras y sables láser iluminaron el trayecto, mientras los cosplayers desplegaron todo su talento en vestuarios cuidadosamente elaborados. Para muchos asistentes, no solo fue una instancia para mostrar su creatividad, sino también para compartir con una comunidad que crece año a año.

Pero la jornada no solo tuvo un carácter recreativo. El evento también incluyó un fuerte componente solidario, convocando a los asistentes a colaborar con la Escuela Vipla de Lirquén, establecimiento que resultó gravemente afectado por un incendio. En ese contexto, se recibieron donaciones en Plaza Los Héroes, incluyendo útiles de oficina, artículos de aseo, implementos deportivos, juegos de mesa y accesorios electrónicos.

De esta manera, el Desfile de las Galaxias no solo volvió a llenar de color y fantasía las calles de Santiago, sino que también demostró cómo la pasión por una saga puede transformarse en una oportunidad concreta para ayudar a otros.

Con una alta convocatoria y una energía que se sintió en cada tramo del recorrido, la actividad reafirmó su lugar como uno de los eventos temáticos más esperados del año en la capital.

Revisa los registros del Desfile de las Galaxias

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