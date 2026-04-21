Viva Frida Kahlo: Así puedes acceder a la experiencia inmersiva que llega por primera vez a Santiago

21 abr. 2026 - 19:21 hrs.

La vida y obra de Frida Kahlo cobrarán vida de una manera completamente distinta en Santiago de Chile a partir del 29 de mayo, cuando abra sus puertas en el emblemático Club de la Unión la experiencia inmersiva "Viva Frida Kahlo".

La propuesta llega a la capital chilena tras su exitoso paso por ciudades europeas como Zúrich, Bruselas, Berlín y Viena, y lo hace con un hito histórico: será su primera presentación en toda Latinoamérica, convirtiendo a Santiago en el epicentro regional de este tipo de propuestas culturales de nivel internacional.

A diferencia de las exposiciones tradicionales, "Viva Frida Kahlo" transforma por completo el espacio del recinto, integrando proyecciones en paredes, columnas y techos para convertir el edificio en un gran lienzo vivo. Gracias a tecnología de proyección de alto rendimiento, efectos lumínicos y sonoros, y una puesta en escena en 360°, los visitantes podrán adentrarse literalmente en el universo visual de la artista mexicana.

La muestra pone el foco tanto en la obra como en la vida de Kahlo, cuyas pinturas llenas de simbolismo, flora y fauna exóticas y poderosos autorretratos cobran vida en una experiencia sensorial envolvente. La propuesta incluye audios originales y una narración en primera persona que encarna la voz de Frida, guiando al espectador por los momentos más significativos de su historia junto a una banda sonora compuesta especialmente para la ocasión.

Entradas

Las entradas para "Viva Frida Kahlo" estarán disponibles a partir del 28 de abril a través de la plataforma Fever. Quienes deseen asegurarse acceso anticipado pueden sumarse desde ya a la lista de espera para ser los primeros en obtener sus tickets antes de que comience la venta general.

La experiencia se llevará a cabo en el Club de la Unión, ubicado en Av. Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 1091 en Santiago, a partir del 29 de mayo de 2026. El recinto es accesible para sillas de ruedas y la muestra está habilitada para todas las edades, aunque incluye referencias a temas sensibles como la muerte.

Detrás de esta producción se encuentran PROJEKTIL e Immersive Art Ltd., dos referentes internacionales en el desarrollo de experiencias artísticas inmersivas, quienes trabajaron durante más de dos años en la creación de este proyecto. La propuesta combina arte, tecnología y storytelling para ofrecer una propuesta cultural contemporánea e innovadora con capacidad de generar una conexión íntima entre el público y el legado de Kahlo.

La presentación en Chile cuenta además con la colaboración de Fever, la plataforma de descubrimiento de cultura y entretenimiento en vivo. Gracias a esta alianza, "Viva Frida Kahlo" llega a Santiago con todo el respaldo de una red global que ha posicionado este tipo de experiencias como una nueva forma de acercarse al arte desde una perspectiva completamente renovada.

Todo sobre Panoramas