Túnel submarino bajo el Estrecho de Magallanes: Costaría US$400 millones por kilómetro

12 jun. 2026 - 13:58 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno Regional de Magallanes está impulsando un proyecto de túnel submarino de 3,7 kilómetros bajo el Estrecho de Magallanes, que conectaría el continente con Tierra del Fuego.

El ingeniero civil y experto en estructuras de la Universidad de los Andes, Francisco Hernández, se refirió a esta megaobra y afirmó que es "vital" aliarse con Argentina para materializarla.

El experto abordó los principales factores que podrían influir en el desarrollo de una iniciativa que beneficiaría a más de 2 mil personas y cerca de 600 vehículos que hoy cruzan el tramo en ferries, servicio que suele sufrir demoras por las condiciones climáticas extremas del sector.

¿Cómo se desarrollaría el proyecto?

"Para hacer un proyecto de estas características, solamente en términos ingenieriles y geotécnicos, se necesitan unos dos años de estudio para construir en un plazo de unos seis años", adelantó Hernández a Tele13 Radio.

Asimismo, señaló que beneficiaría principalmente a argentinos, pues las principales ciudades más cercanas al estrecho son Río Grande y Ushuaia, ambas del país vecino.

Actualmente, el cruce se realiza desde Chile en el sistema de ferries que pasa por Primera Angostura.

"Es vital buscar la sociedad con Argentina para hacer este tipo de proyectos, porque si uno solo pensara en el tráfico nacional, no se podría justificar el costo. El desafío sería lograr un acuerdo binacional de construcción", aseguró Hernández.

Costos y desafíos

Según sus estimaciones, el túnel costaría cerca de 400 millones de dólares por kilómetro.

"Un costo relativamente alto comparado con el Eurotúnel que salió 300 millones. Pero, dadas las complejidades de la zona, uno podría esperar esa cifra", explicó Hernández.

Y agregó: "En perspectiva, la construcción del Puente de Chacao tuvo un costo aproximado de 1.200 millones de dólares".

En la entrevista, el ingeniero experto en estructuras puso énfasis en que Chile tiene experiencia con la construcción de túneles, como es el caso del Metro o la Costanera Norte, pero dejó claro que en este proyecto, dada la geografía de la zona en la que estará ubicado, es más complejo.

"En el caso de un túnel submarino se requiere más expertise en el sentido que estaríamos pasando debajo del Estrecho de Magallanes. La solución tiene que estar bajo el lecho marino y tendería a pensar que a unos 20 metros debajo de este. Hay conceptos como la permeabilidad, que hay que tratar de reducirlas y eso va a tener que ver con las técnicas constructivas", concluyó.