Vuelve "El Minuto Copec": Este es el horario para cargar bencina gratis este martes 17 de marzo

17 mar. 2026 - 16:57 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes regresa “El Minuto Copec”, la campaña de la Copec que permite a los conductores obtener hasta 60 segundos de bencina gratis en sus estaciones de servicio a lo largo del país.

La dinámica es simple: los automovilistas deben cargar combustible en cualquiera de las sucursales de la compañía justo en el minuto exacto definido por la empresa para que se active la promoción.

El “Minuto Copec” de este martes 17 de marzo

Para orientar a los usuarios, Copec entrega pistas diariamente sobre el horario en que podría activarse la promoción. Esta información se difunde a través de su canal oficial en Instagram y en la app Copec, disponible en App Store (descarga aquí) y Play Store (descarga aquí).

Para esta jornada, la compañía informó que el “minuto premiado” estará dentro del horario PM, específicamente entre las 20:00 y las 20:15 horas.

¿Cómo participar?

De acuerdo a la empresa, estos son los pasos para intentar ganar:

Acércate a cualquier estación de Copec en Chile. El minuto premiado se encuentra dentro del rango indicado: carga combustible y prueba tu suerte. Realiza el pago utilizando la app Copec. Revisa si fuiste uno de los ganadores.

Cabe destacar que la promoción se aplica en el mismo rango horario para todas las estaciones de servicio del país y es válida únicamente para pagos realizados mediante la aplicación, utilizando tarjetas de débito o crédito.