¿A qué hora Copec regalará bencina este viernes 13 de marzo? Será un minuto de combustible gratis

13 mar. 2026 - 11:39 hrs.

La empresa Copec mantiene activa su nueva promoción que permite obtener combustible gratis durante un minuto al día en todas sus estaciones de servicio del país.

La iniciativa, llamada "El Minuto Copec", funciona en un horario sorpresa que cambia diariamente. Durante esos 60 segundos, quienes estén cargando combustible podrían recibir su carga gratis, siempre que paguen utilizando la app Copec.

Para participar, los conductores deben descargar la aplicación, registrar un medio de pago y realizar la carga de combustible a través de ella, ya que el beneficio solo aplica a quienes utilicen esa plataforma.

¿Entre qué horas podría ser el minuto de bencina gratis hoy?

Para este viernes 13 de marzo, la promoción estará activa entre las 12:00 y las 12:15 horas, periodo en el que se activará el minuto exacto en que las cargas podrían salir gratis para los clientes que estén pagando con la aplicación.

Copec informó que cada día entregará pistas del posible horario en que se ofrecerá bencina gratis, específicamente en su canal de difusión en Instagram y en la app Copec, que puedes descargar en App Store y Play Store.

Cabe reiterar que la promoción aplica en el mismo horario para todas las bencineras Copec del país y hasta puedes llenar el estanque.