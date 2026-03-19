¿Quién disparó al sargento Figueroa?: Lo que se sabe del crimen que arrebató la vida a carabinero en Puerto Varas

19 mar. 2026 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

La muerte del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa, ha conmocionado al país en las últimas horas. El uniformado había sido diagnosticado con muerte cerebral tras recibir un disparo en su cabeza durante un procedimiento el pasado 11 de marzo, y casi una semana después su cuerpo no resistió el examen médico de apnea.

Sin embargo, a una semana de aquella trágica balacera en Puerto Varas aún no existen detenidos vinculados al ataque que terminó por arrebatarle la vida al policía de 36 años de edad.

Búsqueda de dos sujetos de interés

De acuerdo a los antecedentes conocidos, el Ministerio Público dispuso el trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía De Investigaciones (PDI) para llevar adelante las diligencias con el objetivo de identificar y capturar a personas involucradas en el tiroteo.

Cabe recordar que los hechos se remontan a eso de las 06:00 horas del miércoles 11 de marzo en la comuna de Puerto Varas, región de Los Lagos. Allí, un equipo de Carabineros -entre ellos el fallecido sargento Figueroa- fue atacado a balazos al momento de fiscalizar a un grupo de individuos por consumo de alcohol en la vía pública.

Si bien los involucrados se dieron a la fuga, la PDI continúa trabajando en la búsqueda de dos sujetos de interés por su presunta participación en la balacera. "Hubo un nombre que se mencionó, se está detrás de una persona que han descrito testigos", informó la periodista de Meganoticias, Daniela Valdés, el pasado 14 de marzo desde la región de Los Lagos.